14 Tem 2021 - 12:30- Belediyeler G: 14 Tem 2021 - 12:31

Kahramankazan’da Satranç Tutkunları Hamlelerini Şehitler İçin Yaptı

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FETÖ darbe girişiminin engellenmesinin sembolü haline gelen Kahramankazan’da, hain darbe girişiminin engellenmesinin 5’inci yıl dönümünde gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor.
Kahramankazan’da Satranç Tutkunları Hamlelerini Şehitler İçin Yaptı mask
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Düzenlenen Türkiye Satranç Turnuvası’nda farklı illerden gelen satranç tutkunları hamlelerini şehitler için yaparken, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Darbeci hainler 15 Temmuz gecesi ‘şah’ dedi, ancak aziz milletimiz onları mat etti” dedi. 

“Darbeciler ‘şah’ dedi, Millet mat etti”

Kahramankazan Belediyesi’nce, hain darbe girişiminin engellenmesinin 5’inci yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler sürüyor. Etkinlikler kapsamında Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle Türkiye Satranç Turnuvası düzenlendi. Turnuvanın açılışına Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçe protokolü, şehit yakınları ve gaziler ile vatandaşlar katıldı. Salı Pazarı alanında düzenlenen turnuvaya Ankara ve il dışından çok sayıda satranç tutkunu katıldı. Başkan Oğuz burada satranççılarla tek tek ilgilenerek, onlarla sohbet etti. Her yaştan sporcunun katıldığı turnuvanın açılış hamlesini Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz yaptı. Turnuvanın başlamasının ardından, satranççılar hamlelerini şehitler anısına yaptı.     

Aziz milletimiz darbecileri mat etti

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, satranç turnuvasının açılışında, hain darbe girişiminin engellenmesinin sembol ilçesi haline gelen Kahramankazan’da satranç sporcularını ve ailelerini ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Oğuz, “Darbeci hainler 15 Temmuz gecesi ‘şah’ dedi, ancak aziz milletimiz onları mat etti. Sizlerden hamlelerinizi yaparken şehitlerimizi yâd etmenizi istiyorum. Hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu.

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14 Tem 2021 - 12:30 - Belediyeler

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