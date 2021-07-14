14 Tem 2021 - 12:43- Gündem G: 14 Tem 2021 - 12:44

ROKETSAN Tarafından Milli İmkanlarla Uçak Bombalarının Etkinliği Artırıldı

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ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen ayarlanabilir Yaklaşma Sensörü, MK-82 Genel Maksat Bombası'na monteli Teber Güdüm Kiti'ne entegre edildi.
ROKETSAN Tarafından Milli İmkanlarla Uçak Bombalarının Etkinliği Artırıldı mask
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli imkanlarla geliştirilen ve üretilen güdüm kitlerinin seri üretimiyle eş zamanlı olarak kabiliyet artırımına yönelik çalışmalar sürdürüldüğünü açıkladı.

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen milli teknolojilerle güvenlik güçlerinin kullandığı ekipmanların etkinliği artırıldığını kaydeden Demir, bu kapsamda ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen ayarlanabilir Yaklaşma Sensörü'nün, parçacık etkili MK-82 Genel Maksat Bombası'na monteli milli güdüm kiti Teber ile kullanıldığı bilgisini paylaştı. Sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulunan Demir, "Böylece yüksek hassasiyetle hedefe ulaşan uçak bombalarımızın etkinliğinin artırılması sağlandı" dedi.

 
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14 Tem 2021 - 12:43 - Gündem

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