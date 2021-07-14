Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Siyasi Müsilajı da Etkisiz Hale Getireceğiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Hiç bir zaman vatandaşımızın kapısına seçimden seçime giden olmadıklarını belirten Erdoğan, teşkilatlarına sahayı güçlü bir şekilde tutmaları yönünde çağrıda bulundu.

"2023'TE YENİ DÖNEMİN ADIMI ATILACAKTIR"

Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak bizden başka derdi millet, insan, devlet olan başka bir siyasi kadro yok. Biz Cumhur İttifakı olarak kararlı bir şekilde çıktıklarını belirten Erdoğan, "Hedef 2023 Haziran. 2023 Haziranıyla birlikte yeni dönemin adımını atacaktır. Önümüzdeki seçimlerde yine kendimizle yarışacağız. Karşımızda yalan ve iftira dışında politika bilmeyenler var. Kimin ne dediğine, ne yaptığına, hangi senaryonun figüranlığına soyunduğuna bakmayacağız, kendi işimize bakacağız. 2023'te Cumhur İttifakı olarak yeniden ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstleneceğiz" diye konuştu.

Tek parti özlemiyle yanıp tutuşan bir muhalefetin yalan, çarpıtma dışında yöntem bilmeyen bir muhalefet olduğunu belirterek, "Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak bizden başka derdi millet, devlet, evlatlarına büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak olan başka bir siyasi kadro yoktur. Türkiye adım adım hedeflerine yaklaşıyor" dedi.

"SİYASETİ KİRLETEN SİYASİ MÜSİLAJI DA ETKİSİZ HALE GETİRECEĞİZ"

"AK Parti'yi millet kurmuştur, bu partinin tek sahibi millettir" diyen Erdoğan, "Milletin partisi milletle beraber yürümektir. Denizlerimizi kirleten müsilajın üstesinden nasıl geliyorsak Türk siyasetini kirleten siyasi müsilajı da etkisiz hale getireceğiz" diye konuştu. FETÖ ile mücadeleye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Din kisvesi altında bu milleti sömürenlere prim vermeyeceğiz. Diğer terör örgütleriyle mücadelemizi nasıl tavizsiz ve kararlı bir şekilde yürütüyorsak FETÖ'yü de aynı şekilde son mensubu etkisiz hale gelene kadar takip edeceğiz" dedi.