Kahramankazan’da Şehitler İçin Mevlit Okutuldu Şehitler Dualarla Anıldı

Kahramankazan Belediyesi’nce, hain darbe girişiminin engellenmesinin 5’inci yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Köprübaşı Camii’nde şehitler için mevlit okutuldu. Şehitler için okutulan Mevlid-i Şerife, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kaymakam Engin Aksakal ve ilçe protokolü ile şehitlerin yakınları ve gaziler katıldı. Kahramankazanlılar mevlide yoğun ilgi gösterirken, şehitlerin ailelerini yalnız bırakmadı. Mevlit sonrasında vatandaşlara lokma ikram edildi.
Unutmadık, unutturmayacağız
Başkan Oğuz, Türk Milleti’nin 15 Temmuz gecesi demokrasi tarihine altın harflerle yazılan bir destana imza attığını belirterek, “15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ateşlediği işaret fişeğini takip eden Türk milleti o gece aynı Çanakkale’de, istiklal Harbi’nde olduğu gibi destan yazdı” dedi. 15 Temmuz’u unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyleyen Oğuz, “Aziz şehitlerimizden, kahraman gazilerimizden ve büyük Türk Milleti’nden Allah razı olsun. Hemşehrilerimizle birlikte şehitlerimiz için mevlit okutarak, dualar ettik. Mekânları cennet makamları âli olsun” diye konuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.