14 Tem 2021 - 14:21- Belediyeler G: 14 Tem 2021 - 14:22

Kahramankazan’da Şehitler İçin Mevlit Okutuldu Şehitler Dualarla Anıldı

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FETÖ darbe girişiminin engellenmesi sırasında 9 şehit, 92 gazi vererek, darbeye direnişin sembolü haline gelen Kahramankazan’da, şehitler için mevlit okutuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği mevlitte şehitler için dualar edildi.
Kahramankazan’da Şehitler İçin Mevlit Okutuldu Şehitler Dualarla Anıldı mask
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Kahramankazan Belediyesi’nce, hain darbe girişiminin engellenmesinin 5’inci yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Köprübaşı Camii’nde şehitler için mevlit okutuldu. Şehitler için okutulan Mevlid-i Şerife, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kaymakam Engin Aksakal ve ilçe protokolü ile şehitlerin yakınları ve gaziler katıldı. Kahramankazanlılar mevlide yoğun ilgi gösterirken, şehitlerin ailelerini yalnız bırakmadı. Mevlit sonrasında vatandaşlara lokma ikram edildi.

Unutmadık, unutturmayacağız

Başkan Oğuz, Türk Milleti’nin 15 Temmuz gecesi demokrasi tarihine altın harflerle yazılan bir destana imza attığını belirterek, “15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ateşlediği işaret fişeğini takip eden Türk milleti o gece aynı Çanakkale’de, istiklal Harbi’nde olduğu gibi destan yazdı” dedi. 15 Temmuz’u unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyleyen Oğuz, “Aziz şehitlerimizden, kahraman gazilerimizden ve büyük Türk Milleti’nden Allah razı olsun. Hemşehrilerimizle birlikte şehitlerimiz için mevlit okutarak, dualar ettik. Mekânları cennet makamları âli olsun” diye konuştu.

 

 

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14 Tem 2021 - 14:21 - Belediyeler

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