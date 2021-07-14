Merkez Bankası Faizi Sabit Bıraktı, Açıklamada Diğer Kararlar Şöyle...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Para Politikası Kurulu'nun (PPK) Başkan Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplandığı belirtildi.

Duyuruda, Para Politikası Kurulunun (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdiği kaydedildi.

Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde aşılamanın hızlanmasının küresel ekonomide toparlanma sürecini desteklediğinin belirtildiği açıklamada diğer kararlar şöyle açıklandı.