15 Tem 2021 - 11:09- Gündem G: 15 Tem 2021 - 11:10

Tütün içeren ürünlere ÖTV ayarı! Sigaraya Zam mı Geldi? ÖTV ne kadar zam geldi?

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Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar için uygulanan ÖTV yüzde 45 olarak yeniden belirlendi.

Tütün içeren ürünlere ÖTV ayarı! Sigaraya Zam mı Geldi? ÖTV ne kadar zam geldi? mask
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Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar için uygulanan ÖTV yüzde 45 olarak yeniden belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile bazı mallara uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları yeniden belirlendi.

Buna göre; tütün içeren purolar, uçları açık purolar, sigarillolar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış diğerlerinin ÖTV oranı yüzde 45 olarak belirlendi. Söz konusu ürünler için asgari maktu vergi tutarı 0,4386, maktu vergi tutarı da 0,5863 olarak uygulanması kararlaştırıldı.

Söz konusu karara ulaşmak için tıklayabilrsiniz
# ÖTV ne kadar zam geldi?, Sigaraya Zam mı Geldi

15 Tem 2021 - 11:09 - Gündem

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