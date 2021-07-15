Güneş lekeleri koyu tenlilerde daha kalıcı olabiliyor

Yaz mevsimiyle birlikte güneş lekeleri de artıyor. Güneş lekelerinin çoğunlukla genç-orta yaş Latin-İspanyol ya da Asya, Afrika, Orta doğu kökenli kadınlarda görüldüğünü belirten Anadolu Sağlık Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, “Güneş lekelerinin ten rengine göre görülme yaşı değişir. Açık ten renklilerde çocukluk çağından itibaren çillenme şeklinde ortaya çıkabilirken, koyu ten renklilerde daha ileri yaşlarda görülür ve daha kalıcı olma eğilimindedir. Bu nedenle de güneş koruyucu krem kullanımı ihmal edilmemeli. Güneş lekelerinin oluşmasını engellemek için güneş maruziyetinden ve solaryumdan kaçınılmalı” açıklamasında bulundu.

Sıklıkla yüz gibi güneşe yoğun maruz kalan bölgelerde görülen, yaz aylarında belirginleşen kahverengi lekelerin daha çok genç kadınlarda güneş maruziyeti, gebelik ve doğum kontrol haplarının kullanımına bağlı oluştuğunu vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, “Her gün, düzenli bir şekilde güneş koruyucu krem kullanımı, güneşten koruyan şapka ve kıyafetlerin tercih edilmesi, mümkünse doğum kontrol haplarının kesilmesi leke tedavisinde ve korunmada en önemli unsurların başında geliyor” dedi.

Güneş lekeleri erkeklerde alın, yanak, burun üzeri ve çene bölgesinde görülüyor

Östrojen artışı gibi hormonal değişikliklerden etkilenen güneş lekelerinin çoğunlukla kadınlarda görüldüğünü ancak erkeklerde de güneş lekelerinin oluşabildiğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, “Özellikle korunmasız, yoğun güneşe maruz kalan erkeklerde de alın, yanak, burun üzeri ve çene bölgesinde simetrik, sınırları düzensiz, açıktan koyu kahverengiye kadar değişen tonlarda lekeler görülebiliyor” şeklinde konuştu.

Koyu cilt rengine sahip olanlar dikkat etmeli

Ağırlıklı olarak gebelik döneminde oluşan, gebelik maskesi olarak da bilinen lekelerin açık tenli kişilerde gebelik sonrası kendiliğinden kaybolurken, koyu tenli gebelerde oluşan lekelerin genellikle gebelik sonrasında da devam ettiğini belirten Dr. Kübra Esen Salman, “Yine beyaz tenlilerde çocukluk ve gençlik dönemlerinde ortaya çıkan çil ve lekeler güneşten korundukça kendiliğinden gerileyebilirken, kısa süreli de olsa yoğun güneşe maruz kalmış veya yıllarca güneşten sakınmamış koyu tenli kişilerde güneş hasarına neden olabilir. Buna bağlı olarak gelişen lekelerde genellikle tedaviye ihtiyaç duyulur” dedi.

Dr. Esen Salman, leke tedavisinde birinci basamakta çeşitli kremler ve krem kombinasyonları, (hidroksiklorokin, retinoid, kortikosteroid, C vitamini, azelaik asit vs), ikinci basamakta çeşitli soyucu (peeling) ajanlar, üçüncü basamakta ise mezoterapiler, çeşitli lazer ve ışık tedavilerinin uygulandığını belirtti.

Güneş lekeleri en zor dermatolojik sorunlardan biri

Lekelerin hasta ve hekim için tedavisinin en zor dermatolojik sorunlardan biri olduğunun altını çizen Dr. Kübra Esen Salman, “Yaşam kalitesini oldukça etkileyen güneş lekesi tedavisinde sabırlı olmak ve kısa sürede mucizevi sonuçlar alınamayabileceğini bilmek gerekir. Örneğin krem tedavilerinin etkisinin görülmeye başlanması 2 ayı bulabilirken, tedavi 6 ay da sürebilir” dedi. Kremlerin ya da peelinglerin faydasının olabileceği gibi yanlış kullanımlarının ciddi zararlara da neden olabileceğini vurgulayan Dr. Kübra Esen Salman, “Lekeler başarılı olarak tedavi edilse bile güneşten korunulmazsa ya da genetik olarak lekelenmeye yatkınlık varsa tekrarlayabilir. Bu nedenle mutlaka dermatoloğun kontrolünde cilt tipine uygun tedavilerle ilerlenmeli” uyarısında bulundu.