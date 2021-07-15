Cumhurbaşkanı Erdoğan: “2023’te son bir eşik var, aştığımızda…”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 15 Temmuz programında şehit yakınları ve gazilere hitap etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 15 Temmuz Milli Birlik Günü Anma Programına katıldı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na eşi Emine Erdoğan ile çiçek bırakan Erdoğan konuşmasında, 15 Temmuz'un milletin, milli iradenin, demokrasiye gönül verenlerin zaferi olduğunu söyledi.
Tüm terör örgütlerine, fitne fesat odaklarına karşı teyakkuz halinde olmayı sürdüreceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhanet nöbetini FETÖ'nün bırakıp PKK'nın devraldığı, DEAŞ'ın devreye girdiği dönemin amacı Türkiye'ye diz çöktürmekti. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.
2023 VURGUSU
Kritik yol ayrımlarının çoğunu geride bıraktıklarını belirten Erdoğan, artık 2023'te son bir eşik var, onu da aştığımızda yeni bir döneme girdiklerini, ne olursa olsun FETÖ'nün son ferdi etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz süreceğini söyledi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.