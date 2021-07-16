16 Tem 2021 - 11:44- Belediyeler G: 16 Tem 2021 - 11:45

Batıkent ve İşçi Blokları Gündüz Çocuk Bakımevi’nde Karne Heyecanı

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  Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet vermeye başlayanBatıkent ve İşçi Blokları Gündüz Çocuk Bakımevi’nin ilk öğrencileri karne ve diplomalarını aldı.
Batıkent ve İşçi Blokları Gündüz Çocuk Bakımevi’nde Karne Heyecanı mask
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Batıkent ve İşçi Blokları Gündüz Çocuk Bakımevi, 2020-2021 eğitim-öğretim yılını tamamlayarak okul öncesi eğitim gören öğrenciler için diploma ve karne töreni düzenlendi.

Bu yıl ilk kez hizmet vermeye başlayan her iki gündüz çocuk bakımevinde düzenlenen karne ve diploma törenine Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu’nun yanı sıra öğrenciler, velileri ve öğretmenler katıldı.

MİNİKLERİN İLK KARNE SEVİNCİ

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan minikler konfeti yağmuru altında ilk mezuniyet pastalarını kestiler.

Mezuniyet töreninde balonları havaya bırakarak doyasıya eğlenen öğrencilere seslenen Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, “Çocuklarımızla güzel bir dönemi sonlandırıyoruz. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak pandemi sürecinde hassasiyetle çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Yeni dönemde de uzman kadromuzla aynı hassasiyetle vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

Batıkent Gündüz Çocuk Bakımevi’nde 39 çocuk karne, 6 çocuk diploma; İşçi Blokları Gündüz Çocuk Bakımevi’nde ise 24 çocuk karne, 1 çocuk da diplomasını aldı. İlk diploma ve karnelerini alan minikler kadar veliler de heyecanlarını şöyle dile getirdiler:

-Elvin Gündoğan: “Heyecanlıyım, mutluyum karne aldım. Etkinlikler çok güzeldi, çok eğlendik. Top havuzunda oynamayı çok seviyorum.”

-Arda Hakan İncekaya: “Çok mutlu ve heyecanlıyım.”

-Abdullah Demir: “Karne aldım çok mutluyum onun için.”

-Melis Dinç: “Karne aldığım için mutluyum. Saklambaç oynamayı çok seviyorum.”

-Sercan Aslan: “Çocuğumuzun ilk okul deneyimiydi. Burası çok güzel oldu, öğretmenler çok ilgiliydiler. Yerini çok sevdik, çevredeki en güzel kreşlerden biri. Yöneticilere ve Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerimi sunuyorum.”

-Cemile Karakaya: “Çok mutluyuz böyle bir organizasyonun düzenlenmesi de çok güzel oldu çocuklar ve bizler için. Kendi çocuklarımda görmemiştim böyle bir etkinlik torunlarımda görüyorum, çok güzel. Mansur Bey’e teşekkür ediyorum.”

-Misket Şahin: “Çok mutlu olduk. Torunum için buradayız ve çok memnunuz. Mansur Bey’e teşekkür ederiz.”

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16 Tem 2021 - 11:44 - Belediyeler

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