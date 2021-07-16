Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışmasının Ankara Şehir Hastanesi'nde başladığını duyurdu. Çalışmaya 2 doz Sinovac aşısı yapılıp 2. dozun üzerinden 90 gün geçen 18-59 yaş arası gönüllülerin katıldığını ifade eden Koca, "Aşının sonuçlanmasına destek için zemin kat aşı birimine bekliyoruz" dedi.
16 Tem 2021 - 12:23- Gündem Güncelleme: 16 Tem 2021 - 12:24
Ankara Şehir Hastanesi'nde Turkocav’da 3. Doz İçin Gönüllü Çağrısı
Sağlık Bakanı Koca, Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışmasının Ankara Şehir Hastanesi'nde başladığını açıkladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.