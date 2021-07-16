16 Tem 2021 - 12:23- Gündem G: 16 Tem 2021 - 12:24

Ankara Şehir Hastanesi'nde Turkocav’da 3. Doz İçin Gönüllü Çağrısı

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Sağlık Bakanı Koca, Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışmasının Ankara Şehir Hastanesi'nde başladığını açıkladı.
Ankara Şehir Hastanesi'nde Turkocav’da 3. Doz İçin Gönüllü Çağrısı mask
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışmasının Ankara Şehir Hastanesi'nde başladığını duyurdu. Çalışmaya 2 doz Sinovac aşısı yapılıp 2. dozun üzerinden 90 gün geçen 18-59 yaş arası gönüllülerin katıldığını ifade eden Koca, "Aşının sonuçlanmasına destek için zemin kat aşı birimine bekliyoruz" dedi.
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16 Tem 2021 - 12:23 - Gündem

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