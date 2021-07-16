Ankara Şehir Hastanesi'nde Turkocav’da 3. Doz İçin Gönüllü Çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışmasının Ankara Şehir Hastanesi'nde başladığını duyurdu. Çalışmaya 2 doz Sinovac aşısı yapılıp 2. dozun üzerinden 90 gün geçen 18-59 yaş arası gönüllülerin katıldığını ifade eden Koca, "Aşının sonuçlanmasına destek için zemin kat aşı birimine bekliyoruz" dedi.