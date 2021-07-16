16 Tem 2021 - 12:25- Gündem G: 16 Tem 2021 - 12:26

Diyarbakır ve Çevre İllerde Deprem

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Diyarbakır depremle sallandı.

16 Tem 2021 - 12:25 - Gündem

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