Mansur Yavaş’tan Büyükşehir Çalışanlarına Bayram Müjdesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “sevgili ailem” olarak seslendiği belediye personeline bayram ikramiyesi yatırıldığı müjdesini verdi. Yavaş tüm personelin kurban bayramını kutlayarak, EGO ve ASKİ Genel Müdürlükleri dahil 5 bin 348 memur ve sözleşmeli memurun hesaplarına sosyal denge tazminatının yüzde 100 olarak yatırıldığını açıkladı. İştiraklerde çalışan personele de bayram ikramiyeleri yatırılırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki (ASKİ-EGO hariç) 5 bin 295 memur, sözleşmeli memur, ek dersli ve kadrolu işçi olarak çalışan personele 3 bin 672 TL banka promosyon ödemesi de yapıldı.

Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla Büyükşehir, ASKİ ve EGO’da çalışan 5 bin 348 memur ve sözleşmeli memura sosyal denge tazminatının bayram ikramiyesi olarak yüzde 100 oranında yatırıldığını açıkladı. Yavaş, “Ankara'ya birlikte hizmet ettiğimiz mesai arkadaşlarımızın ikramiyelerini Kurban Bayramı'ndan önce bugün yatırıyoruz. İyi ki varsınız, bayramınız şimdiden kutlu olsun” notunu paylaştı.

5 BİN 295 PERSONELE BANKA PROMOSYON ÖDEMESİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, memur ve sözleşmeli memura göreve geldikten sonra uzun yıllar ödenmeyen ya da uzun aralıklar halinde verilen sosyal denge tazminatının tamamının yatırıldığını söyledi. Yavaş, iştiraklerde çalışan belediye personelinin de hesaplarına bayram ikramiyelerinin bugün yatırılacağını ifade etti.

EGO Genel Müdürlüğü personeline önceden yatırılan banka promosyon ödemesi, bayram öncesinde Büyükşehir bünyesindeki memur, sözleşmeli memur, ek dersli ve kadrolu işçi olarak görev yapan 5 bin 295 personele de (ASKİ-EGO hariç) 3 bin 672 TL olarak ödenecek. Açık ihale ve banka promosyonlarının personele yönlendirilmesi iradesi sonucu ek ödeme yapacaklarını bildiren Yavaş, “İştiraklerimizde ise sözleşme dönemleri geldikçe her personelimize aylık 102 TL tutarındaki promosyon peşin olarak yatırılacaktır” dedi.

EK DERSLİ PERSONELE YOL VE YEMEK YARDIMI

Belediye bünyesinde görevli ek dersli personele de müjde veren Yavaş, “Bunun dışında yıllardır ücret mağduriyeti yaşayan ‘Ek Dersli’ personelimize her ay ‘yol ve yemek yardımı’ maaşlarına ek olarak yatırılacaktır. Bu vesileyle Mübarek Kurban Bayramınızı şimdiden kutluyor, hepinizin ailelerine selam ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.