HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Vekilliği İade Edildi, İşte Detaylar...

TBMM'de hakkındaki yargı kararının okunmasıyla birlikte Gergerlioğlu'nun vekilliği iade edilmiş oldu. Gergerlioğlu'nun bireysel başvurusunu sonuçlandıran Anayasa Mahkemesi, Gergerlioğlu'nun "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiğine hükmetmiş, tahliyesini talep etmişti.
Karar okunduktan sonra HDP sıralarında vekiller gelişmeyi ayakta alkışladı ve zılgıtlar atıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.