HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Vekilliği İade Edildi, İşte Detaylar...

TBMM'de hakkındaki yargı kararının okunmasıyla birlikte Gergerlioğlu'nun vekilliği iade edilmiş oldu. Gergerlioğlu'nun bireysel başvurusunu sonuçlandıran Anayasa Mahkemesi, Gergerlioğlu'nun "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiğine hükmetmiş, tahliyesini talep etmişti.

Karar okunduktan sonra HDP sıralarında vekiller gelişmeyi ayakta alkışladı ve zılgıtlar atıldı.