Bayramda Kavurucu Sıcaklar Geliyor, Ankara’da Sıcaklıklar 39 Dereceye Ulaşacak

Bugün ise Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması öngörülüyor.
Kurban Bayramı tatilinde yurdu yağışsız ve sıcak bir hava bekliyor. Bayram boyunca yurtta yağış beklenmezken, Ankara’da sıcaklıklar 39 dereceye ulaşacak. İstanbul’da 30-32 derece dolaylarında seyredecek olan hava sıcaklıkları, İzmir’de en yüksek 37 derece olacak.
Bayram tatilini en sıcak geçirecek şehirler Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alacak. Bayramın birinci gününde Şanlıurfa’da 45 derecelik sıcaklık bekleniyor, Batman ve Diyarbakır’da da 43 derecelik yoğun bir sıcak hissedilecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.