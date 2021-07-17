17 Tem 2021 - 10:33- Yaşam G: 17 Tem 2021 - 10:34

Bayramda Kavurucu Sıcaklar Geliyor, Ankara’da Sıcaklıklar 39 Dereceye Ulaşacak

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Meteoroloji'nin yayınladığı tahmin haritasına göre Kurban Bayramı tatilinde bayramda yurdun büyük bölümünde kavurucu sıcaklar hakim olacak.
Bayramda Kavurucu Sıcaklar Geliyor, Ankara’da Sıcaklıklar 39 Dereceye Ulaşacak mask
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Bugün ise Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması öngörülüyor.

Kurban Bayramı tatilinde yurdu yağışsız ve sıcak bir hava bekliyor. Bayram boyunca yurtta yağış beklenmezken, Ankara’da sıcaklıklar 39 dereceye ulaşacak. İstanbul’da 30-32 derece dolaylarında seyredecek olan hava sıcaklıkları, İzmir’de en yüksek 37 derece olacak.

Bayram tatilini en sıcak geçirecek şehirler Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alacak. Bayramın birinci gününde Şanlıurfa’da 45 derecelik sıcaklık bekleniyor, Batman ve Diyarbakır’da da 43 derecelik yoğun bir sıcak hissedilecek.
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17 Tem 2021 - 10:33 - Yaşam

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