Bayramda Kavurucu Sıcaklar Geliyor, Ankara’da Sıcaklıklar 39 Dereceye Ulaşacak

Bugün ise Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması öngörülüyor.

Kurban Bayramı tatilinde yurdu yağışsız ve sıcak bir hava bekliyor. Bayram boyunca yurtta yağış beklenmezken, Ankara’da sıcaklıklar 39 dereceye ulaşacak. İstanbul’da 30-32 derece dolaylarında seyredecek olan hava sıcaklıkları, İzmir’de en yüksek 37 derece olacak.

Bayram tatilini en sıcak geçirecek şehirler Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alacak. Bayramın birinci gününde Şanlıurfa’da 45 derecelik sıcaklık bekleniyor, Batman ve Diyarbakır’da da 43 derecelik yoğun bir sıcak hissedilecek.