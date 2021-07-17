Mamak'ta 251 Şehit Anısına 251 Ağaç Toprakla Buluştu

251 şehit anısına 251 ağaç toprakla buluştu

Gökçeyurt mahallesinde bulunan 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı’na 15 Temmuz gecesi şehit olan 251 şehidimiz anısına, 251 adet yetişkin ağaç dikimi yapıldı. 15 Temmuz kahramanı Ömer Halis Demir başta olmak üzere, 15 Temmuz gecesi şehit düşen 6 Mamaklı vatandaş ve 244 şehidin adlarıyla fidanlar toprakla buluştu.

251 fidan, her fidan bir can…

Ağaç dikimine Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, İlçe jandarma Komutanı Binbaşı Uğur Avcı, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve muhtarlar katıldı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5’inci yıl dönümünde şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını kaydeden Başkan Köse, “ 1915’te ecdadımız nasıl “Çanakkale Geçilmez “ dediyse, 15 Temmuz destanının yazıldığı o karanlık gecenin sabahında da milletimiz birlik ve beraberliğiyle, cesaretiyle, azim ve kararlılığıyla hain darbe girişimine karşı duruşuyla “Milli irade geçilmez, Türkiye geçilmez mesajını bir kez daha net bir şekilde vermiştir.251 şehidimizin adına 251 ağaç dikerek, 15 Temmuz bilincini hem bu dönemde hem de gelecek kuşaklarımıza aktarmak gayreti içerisinde olacağız” dedi.