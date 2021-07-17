17 Tem 2021 - 11:08- Belediyeler G: 17 Tem 2021 - 11:09

Mamak'ta 251 Şehit Anısına 251 Ağaç Toprakla Buluştu

ABONE OL Google News Sayfamız

Mamak Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının 5’inci yıl dönümünde karanlıktan aydınlığa çıkan geceyi şehadetle noktalayan 251 şehidin anısına bir çalışma yaptı.
Mamak'ta 251 Şehit Anısına 251 Ağaç Toprakla Buluştu mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

251 şehit anısına 251 ağaç toprakla buluştu

Gökçeyurt mahallesinde bulunan 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı’na 15 Temmuz gecesi şehit olan 251 şehidimiz anısına, 251 adet yetişkin ağaç dikimi yapıldı. 15 Temmuz kahramanı Ömer Halis Demir başta olmak üzere, 15 Temmuz gecesi şehit düşen 6 Mamaklı vatandaş ve 244 şehidin adlarıyla fidanlar toprakla buluştu.

251 fidan, her fidan bir can…

Ağaç dikimine Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, İlçe jandarma Komutanı Binbaşı Uğur Avcı, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve muhtarlar katıldı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5’inci yıl dönümünde şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını kaydeden Başkan Köse, “ 1915’te ecdadımız nasıl “Çanakkale Geçilmez “ dediyse, 15 Temmuz destanının yazıldığı o karanlık gecenin sabahında da milletimiz birlik ve beraberliğiyle, cesaretiyle, azim ve kararlılığıyla hain darbe girişimine karşı duruşuyla “Milli irade geçilmez, Türkiye geçilmez mesajını bir kez daha net bir şekilde vermiştir.251 şehidimizin adına 251 ağaç dikerek, 15 Temmuz bilincini hem bu dönemde hem de gelecek kuşaklarımıza aktarmak gayreti içerisinde olacağız” dedi.
# 251 şehit anısına 251 ağaç toprakla buluştu, her fidan bir can, 251 fidan, 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse

17 Tem 2021 - 11:08 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara İtfaiyesi Bayramda Yangın ve Boğulma Tehlikesine Karşı Uyardı mask
Ankara İtfaiyesi Bayramda Yangın ve Boğulma Tehlikesine Karşı Uyardı
Ankara Büyükşehir’den Çevre Kirliliği İle Mücadele: El İlanı Mühürleme Merkezi Faaliyete Geçti mask
Ankara Büyükşehir’den Çevre Kirliliği İle Mücadele: El İlanı Mühürleme Merkezi Faaliyete Geçti
Yenimahalle’de Bayram Temizliği Başladı mask
Yenimahalle’de Bayram Temizliği Başladı
Şampiyonların Adresi Altındağ... Yumruktan Bronz Madalya mask
Şampiyonların Adresi Altındağ... Yumruktan Bronz Madalya
Türk Tarih Müzesi'ni Ziyaret Eden AK Parti Milletvekilleri: "Bu Müzeyi Herkes Ziyaret Etmeli" mask
Türk Tarih Müzesi'ni Ziyaret Eden AK Parti Milletvekilleri: "Bu Müzeyi Herkes Ziyaret Etmeli"
Mansur Yavaş’tan Büyükşehir Çalışanlarına Bayram Müjdesi mask
Mansur Yavaş’tan Büyükşehir Çalışanlarına Bayram Müjdesi
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status