Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulları 6 Eylül’de Açmak İstiyoruz

Milli Eğitim Bakanı, Anadolu medyası ortak canlı yayınında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.
Okulların açılması için herkesin üstüne düşeni yapması gerektiğini dile getirdi. Bakan Ziya Selçuk, "Bayram döneminde dikkatli olalım, vaka sayısının yükselmemesi için ne gerekiyorsa yapalım. Bunu çocuklarımızın, bu ülkenin geleceği için, bu ülkenin çocuklarının ruh sağlığı için yapalım" dedi.
Bakan Selçuk ayrıca "Telafide Ben de Varım" programının öğrencilerin yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına katkı sağladığını da ifade etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.