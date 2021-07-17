17 Tem 2021 - 13:55- Gündem G: 17 Tem 2021 - 13:56

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulları 6 Eylül’de Açmak İstiyoruz

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulları 6 Eylül'de açmak istediklerini vurguladı. Özellikle Kurban Bayramı'nda vaka sayılarının yükselmemesi için herkesi tedbirli olmaya çağırdı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulları 6 Eylül’de Açmak İstiyoruz mask
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Milli Eğitim Bakanı, Anadolu medyası ortak canlı yayınında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.
Okulların açılması için herkesin üstüne düşeni yapması gerektiğini dile getirdi. Bakan Ziya Selçuk, "Bayram döneminde dikkatli olalım, vaka sayısının yükselmemesi için ne gerekiyorsa yapalım. Bunu çocuklarımızın, bu ülkenin geleceği için, bu ülkenin çocuklarının ruh sağlığı için yapalım" dedi.

Bakan Selçuk ayrıca "Telafide Ben de Varım" programının öğrencilerin yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına katkı sağladığını da ifade etti.
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17 Tem 2021 - 13:55 - Gündem

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