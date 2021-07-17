Rize’de Sel Sonrası Zor Şartlar Altında Yürütülen Temizlik ve İlaçlama Sürüyor

Güneysu, Çayeli ve Pazar ilçelerimizin yanı sıra Madenli, Büyükköy, Muradiye beldelerimizde yaşanan afetin ardından heyelan bölgelerine intikal eden Rize Belediyesine ait iş makineleri yaraların kısa sürede sarılması için gayretli bir çalışma içerisine girdi.

Zor şartlar altında yürütülen çalışmalar çerçevesinde ekipler, Güneysu merkez, Zavendik, Yiğitler köyü, Şahinler, Ambarlık, Çayeli Aşıklar köyü, Şirinköy, Büyükköy, Ortaköy, Musadağı, Madenli Beldesi, Pazar Hemşin ve Derinsu bölgelerinde yol açma çalışmalarına katılarak yolların yeniden ulaşıma açılması için yoğun çaba gösteriyor.

Yol açma çalışmalarının yanı sıra balçıkla dolan alanlarda da çalışmalar yürüten Rize Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan araçlarla yıkama çalışmalarını sürdürerek kısa sürede normale dönülmesi için mücadele veriyor. Ayrıca çalışmalar kapsamında bölgelerde sivrisineklere karşı ilaçlama çalışmaları da devam ediyor.

Bu arada yaşanan afetin hemen ardından kısa sürede bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize Milletvekilleri ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin’in de yakından takip ettiği süreçte, devletimizin tüm imkanlarının seferber olmasıyla ortaya konulan mücadele sonucu bir yandan kapalı olan yollar ulaşıma yeniden açılırken diğer yandan yaşanan afetin yaraları sarılmaya çalışılıyor.