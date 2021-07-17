Eyfel Kulesi ziyarete açıldı mı? Eyfel kulesi nerede? Eyfel kulesine çıkmak kaç TL?

Salgın nedeniyle dokuz aydır kapalı olan Eyfel Kulesi, ziyaretçilere yeniden açıldı.Eyfel Kulesi, salgın önlemleri kapsamında İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en uzun kapalı kalma süresinin ardından yeniden açıldı. Tarihi alan kapasitesinin yarısı kadar bugün itibariyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Ziyaretçilerin Eyfel'e girebilmek için aşılarını olması ve negatif test göstermeleri gerekiyor.

Tarihi alan kapasitesinin yarısı kadar bugün itibariyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Ziyaretçilerin Eyfel'e girebilmek için aşılarını olması ve negatif test göstermeleri gerekiyor.

Eyfel Kulesi'nin tepesine çıkma izni veren giriş biletinin fiyatları 25.90 Euro ile 69.90 Euro arasında değişmektedir.