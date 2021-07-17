Ankara Emniyetinden sahte alkol operasyonu! 12 ton etil alkol ele geçirildi...

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı sahte içki operasyonunda 12 bin litre etil alkol ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Yenimahalle'de üç depoya düzenlenen eş zamanlı sahte içki operasyonunda metil alkol oranı yüksek 12 bin litre etil alkol ele geçirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi halk sağlığının korunması ve vergi kaçakçılığının önlenmesi amacıyla sahte ve kaçak içki imal ve ticaretine yönelik çalışmalarına hız verdi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda sahte içki yapımında kullanılacak 12 bin litre etil alkol ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.