19 Tem 2021 - 15:44- Gündem G: 19 Tem 2021 - 15:45

Diyanet Bayram Gazetesi’nin İkinci Sayısı Yayımlandı, İşte Detaylar...

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, geleneksel değerlerin yaşatılması, toplumsal uzlaşı alanlarının zenginleştirilmesi, birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi amacıyla başlattıkları Diyanet Bayram Gazetesi’nin 2’inci sayısını çıkardıklarını duyurdu.

Diyanet Bayram Gazetesi’nin İkinci Sayısı Yayımlandı, İşte Detaylar... mask
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Diyanet İşleri Başkanlığı, ilk sayısını geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda yayınladığı Diyanet Bayram Gazetesi’nin ikinci sayısını Kurban Bayramı için yayınladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet Bayram Gazetesi’nin 2’inci sayısının yayımlandığını sosyal medya hesaplarından “Değerli ilim ve kültür insanlarımızın katkılarıyla Başkanlığımız tarafından hazırlanan Bayram Gazetemizin ikinci sayısı ile bu bayram da evlerinize misafir oluyoruz. Online olarak erişebileceğiniz gazetemizin, bayram sevincimizi çoğaltmasına katkı sunmasını temenni ediyorum” diyerek duyurdu.

Başta Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş olmak üzere birçok ilim adamı, sanat, edebiyat ve medya çevrelerinden önemli isimlerin yazılarına ve birbirinden kıymetli söyleşilere yer verilen Diyanet Bayram Gazetesi, aynı anda dijital ve matbu olarak okuyucuların istifadesine sunuldu.
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19 Tem 2021 - 15:44 - Gündem

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