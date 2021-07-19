Kripto Para Düzenlemesi Ekim Ayında TBMM’ye Geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan yasa çalışmasında kripto varlık çeşitleri tanımlandı, ihraç ve dağıtılması, alım satım yapanların uyması gereken ilkeler, varlık saklama hizmetinin hangi şartlarda kimler tarafından yapılacağı belirlendi.

kripto varlık şirketlerinin Sermaye Piyasası Kurumu gözetiminde faaliyette bulunması, asgari sermaye şartının getirilmesi planlanıyor. Sistemdeki şirketlere altyapıya uyum için süre verilecek. Aracı kurum sahiplerinde belirli kriterler aranacak, güvenlik soruşturmaları, teminat gösterilmesi gibi koruyucu adımlar devreye girecek. Denetim yetkisi Mali Suçları Araştırma Kurulu'na verilirken, BDDK finansal tüketicinin korunması, piyasa bütünlüğü ve rekabetin güçlendirilmesine yönelik gözetim mekanizmasını oluşturacak.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Ercan Gül, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kripto para düzenlemesine yönelik milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Japonya başta olmak üzere bir ülkede kripto paranın tamamen serbest olduğunu belirterek, "Yasaklayanlar genelde demokrasi problemi olan ülkeler. Batı Avrupa, Amerika'da serbest mekanizmalar var. Biz biraz daha sıkı bir düzenleme getiriyoruz. Serbest kambiyo rejiminin olduğu bir yapıda üç aşağı beş yukarı Batı Avrupa veya Amerika benzeri düzenleme yapma arayışı içerisindeyiz. Avrupa Birliği'nin bununla ilgili esas düzenlemeleri 2024'te olacak" dedi. Ercan Gül, çalışmanın hazır olduğunu ve yeni yasama yılında Meclis'e geleceğini söyledi.

KRİPTO PARA ARACILIĞI İÇİN LİSANS

Kripto varlık şirketlerinin Sermaye Piyasası Kurumu'ndan lisans alması, teknik yeterlilik aranması da düzenlemeler arasında bulunuyor. Vergilendirmenin, gelir vergisi veya doğrudan vergiler yoluyla mı olacağı tartışılırken stopaj seçeneği ağırlık kazanıyor. Amerika kripto para sahiplerinden vergi alıyor.

Amerika'da 10 bin doların üzerindeki kripto para transferlerinin ABD Vergi Dairesi'ne bildirilmesi öngörülürken, Almanya başta olmak üzere Batı Avrupa'da 600 euro üzerindeki değerler altından vergi alınmaması gibi uygulamalar bulunuyor.

ÖDEMELERDE KULLANIMI YASAK

Merkez Bankası'nın kripto paraların ödemelerde kullanımını yasaklayan yönetmeliği Nisan ayında yaşama geçmişti. Merkez Bankası, kripto paranın herhangi bir düzenleme, denetime tabi olmaması, piyasa değerinin aşırı oynaklık göstermesi, yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi, işlemlerin geri dönülemez nitelikte olması nedeniyle ödemelerde kullanımının büyük risk olduğuna dikkat çekmişti.