19 Tem 2021 - 16:06- Gündem G: 19 Tem 2021 - 16:07

Asgari Ücretle Çalışan İşçilere, Ücret Desteği Sürecek

ABONE OL Google News Sayfamız

Asgari ücretle çalışan işçilere 75 lira destek sağlanması kararını da içeren torba kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek kabul edildi.

Asgari Ücretle Çalışan İşçilere, Ücret Desteği Sürecek mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İşgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumak ve artırmak amacıyla 2016 yılından 2020 yılı sonuna kadar sağlanan asgari ücret desteği sürdürülecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2021 yılında da istihdamı desteklemek için işgücü maliyetlerini azaltmak üzere, sektör ayrımı yapılmaksızın, çalışanlar için ödenecek sigorta priminden düşülerek günlük 2,50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacağını, söz konusu desteğin finansmanının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacağını açıkladı.

Toplamda 1,4 milyon işletmeye 6,2 milyar lira destek sağlanacak. Destekten 9,3 milyon sigortalının faydalanacağı öngörülüyor. Tüm işyerlerini kapsayacak destek için başvuruya ise gerek bulunmuyor.
# Ücret Desteği Sürecek, Asgari Ücretle Çalışan İşçilere, Asgari Ücretle Çalışan İşçilere ücret desteği, Asgari Ücretle Çalışan İşçilere destek

19 Tem 2021 - 16:06 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Almanya’da Sel Felaketinin Bilançosu Artıyor, İşte Detaylar... mask
Almanya’da Sel Felaketinin Bilançosu Artıyor, İşte Detaylar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “KKTC’de Çifte Bayram Yaşayacağız” mask
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “KKTC’de Çifte Bayram Yaşayacağız”
TOGG’dan ilk görüntüler! Montaj başlandı... mask
TOGG’dan ilk görüntüler! Montaj başlandı...
Ankara Emniyetinden sahte alkol operasyonu! 12 ton etil alkol ele geçirildi... mask
Ankara Emniyetinden sahte alkol operasyonu! 12 ton etil alkol ele geçirildi...
Eyfel Kulesi ziyarete açıldı mı? Eyfel kulesi nerede? Eyfel kulesine çıkmak kaç TL? mask
Eyfel Kulesi ziyarete açıldı mı? Eyfel kulesi nerede? Eyfel kulesine çıkmak kaç TL?
Rize’de Sel Sonrası Zor Şartlar Altında Yürütülen Temizlik ve İlaçlama Sürüyor mask
Rize’de Sel Sonrası Zor Şartlar Altında Yürütülen Temizlik ve İlaçlama Sürüyor
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status