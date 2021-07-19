Ülke Genelinde Emniyet ve Jandarma’dan Eş Zamanlı Uygulama

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; çalıntı, aranan, ruhsatsız, sahte veya ikiz plakalı motosiklet ve diğer araçların yakalanmasına yönelik olarak ülke genelinde 7 bin 515 ekip ve 21 bin 177 personelin katılımıyla 4 bin 394 noktada eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi.
163 bin 416 araç ve motosikletin kontrol edildiği uygulamada;121 çalıntı ve aranma kaydı bulunan araç ve motosiklet yakalanırken, 9 bin 526 araç ve motosiklete idari işlem uygulandı. Uygulamalarda bin 64 şahsa adli ve idari işlem yapılırken, aranma kaydı bulunan 191 şahıs yakalandı, 21 şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarda tabanca, kesici/delici alet ve muhtelif miktarda uyuşturucu maddelere de el konuldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.