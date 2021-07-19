19 Tem 2021 - 16:50- Gündem G: 19 Tem 2021 - 16:51

Ülke Genelinde Emniyet ve Jandarma’dan Eş Zamanlı Uygulama

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Ülke genelinde emniyet ve jandarmadan 4 bin 394 noktada düzenlenen eş zamanlı uygulamada 191 şahıs yakalanırken 10 bine yakın araç ve motosiklete idari işlem uygulandı.
Ülke Genelinde Emniyet ve Jandarma’dan Eş Zamanlı Uygulama mask
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Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; çalıntı, aranan, ruhsatsız, sahte veya ikiz plakalı motosiklet ve diğer araçların yakalanmasına yönelik olarak ülke genelinde 7 bin 515 ekip ve 21 bin 177 personelin katılımıyla 4 bin 394 noktada eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi.

163 bin 416 araç ve motosikletin kontrol edildiği uygulamada;121 çalıntı ve aranma kaydı bulunan araç ve motosiklet yakalanırken, 9 bin 526 araç ve motosiklete idari işlem uygulandı. Uygulamalarda bin 64 şahsa adli ve idari işlem yapılırken, aranma kaydı bulunan 191 şahıs yakalandı, 21 şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarda tabanca, kesici/delici alet ve muhtelif miktarda uyuşturucu maddelere de el konuldu.
# eş zamanlı uygulama, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ülke genelinde eş zamanlı uygulama

19 Tem 2021 - 16:50 - Gündem

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