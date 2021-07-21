21 Tem 2021 - 15:58- Yaşam G: 21 Tem 2021 - 15:59

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri’de Şehitlikleri Ziyaret Etti

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri'de şehitlik ziyaretinde bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri’de Şehitlikleri Ziyaret Etti mask
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Kayseri'de Kartal Şehitliği'ne gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edip mezarlara karanfil bıraktı, şehit yakınlarıyla sohbet etti. Bakan Akar, buradaki anı defterine, "Şehitlerimizin mekânı cennet olsun. Şehit ailelerimize sabır diliyor, gururlarıyla gururlanıyoruz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak" ifadelerini yazdı.

Daha sonra Asri Mezarlık Polis Şehitliği'ne geçen Bakan Akar, burada da mezarlara karanfil bırakarak şehit aileleriyle görüştü.
# Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Kartal Şehitliği, Asri Mezarlık Polis Şehitliği, Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

21 Tem 2021 - 15:58 - Yaşam

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