Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri’de Şehitlikleri Ziyaret Etti

Kayseri'de Kartal Şehitliği'ne gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edip mezarlara karanfil bıraktı, şehit yakınlarıyla sohbet etti. Bakan Akar, buradaki anı defterine, "Şehitlerimizin mekânı cennet olsun. Şehit ailelerimize sabır diliyor, gururlarıyla gururlanıyoruz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak" ifadelerini yazdı.

Daha sonra Asri Mezarlık Polis Şehitliği'ne geçen Bakan Akar, burada da mezarlara karanfil bırakarak şehit aileleriyle görüştü.