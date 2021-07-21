21 Tem 2021 - 18:03- Gündem G: 21 Tem 2021 - 18:04

1 Milyonu Aşkın Dosya El Sıkışarak Uzlaşıldı, Başarı Oranı Yüzde 83

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Adalet Bakanlığı'nın ceza mahkemelerinde alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak uygulamaya koyduğu uzlaştırma uygulaması ile bugüne kadar 1 milyon 18 bin 436 dosyada taraflar mahkemeye gitmeden el sıkışarak anlaştı.

1 Milyonu Aşkın Dosya El Sıkışarak Uzlaşıldı, Başarı Oranı Yüzde 83 mask
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Her yıl 200 mahkemenin bakacağı dosya, uzlaştırmacılar sayesinde ortalama bir ayda çözüme kavuştu.

Adalet Bakanlığı'nın uzlaştırma süreci, mağdur ve şüphelinin kabulüyle başlayıp, tarafların özgür iradesiyle devam ediyor. Taraflar uzlaşma teklifini kabul ederlerse müzakere aşamasına geçiliyor. Anlaşma konusu edimi taraflar belirliyor. Süreçte, mağdur ve fail görüşmeleri uzlaştırmacılar eşliğinde yapılıyor.

Suç faillerinin topluma kazandırılmasını, mağdurların da haklarının korunmasını amaçlayan uzlaştırmayla taraflar, bağış, yoksullara yardım, fidan dikme gibi edimlerle uzlaşabiliyor. Uzlaşmanın gerçekleşmesiyle şüphelilerin edimleri yerine getirmesi halinde, uyuşmazlık konusu dosyanın dava konusu olmadan çözüme kavuşması sağlanıyor.

Başarı oranı yüzde 83

Adalet Bakanlığı'nın internet sitesindeki verilere göre uzlaştırmaya tabi suçlar kapsamında çözüme kavuşan dosya sayısı bugün itibariyle 1 milyon 18 bin 436’ya ulaştı. Müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma başarı oranı yüzde 83 oldu. Hem mağdur ve müşteki hem de şüphelilerin memnuniyetini en üst düzeye çeken ve toplumsal uzlaşma kültürüne katkı sağlayan uygulama sayesinde mağdurlar suç nedeniyle uğramış oldukları zararları maddi ya da manevi olarak hızlı bir şekilde telafi ediyor.
# 1 Milyonu Aşkın Dosya, El Sıkışarak Uzlaşıldı, ADALET Bakanlığı, taraflar mahkemeye gitmeden el sıkışarak anlaştı

21 Tem 2021 - 18:03 - Gündem

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