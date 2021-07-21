21 Tem 2021 - 18:11- Belediyeler G: 21 Tem 2021 - 18:12

Başkan Altınok Huzurevindeki Bayram Neşesine Ortak Oldu

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Keçiören Tepebaşı Mahallesinde hizmet veren huzurevinin bahçesi bayram kutlama programı için sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uygun olarak hazırlanırken, alana kurulan masalarda misafir edilen yaşlılara çeşitli ikramlarda  bulunuldu.
Başkan Altınok Huzurevindeki Bayram Neşesine Ortak Oldu mask
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Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren huzurevindeki yaşlıların Kurban Bayramını kutlayan Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bir bayrama daha bizleri eriştiren Rabbime binlerce şükürler olsun. Bu mübarek Kurban Bayramının milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar ve güzellikler getirmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Bayramlar birlik demektir, vuslat demektir, beraberlik demektir, saygı ve sevgi demektir. Kurban bayramı, kurban kesmek suretiyle Rabbimize olan sevgimizin, saygımızın ve inancımızın bir nişanesidir. Bayramlar, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği müstesna ve istisna günlerdir.” dedi.

“HER BİRİNİZ BİR CENNET KÖŞESİSİNİZ”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok yaşlılara yönelik yaptığı konuşmada her bir yaşlının bayramını tek tek kutlayarak şunları söyledi:

“Biz çok şanslıyız, huzurevimizde analarımız ve babalarımız var… Bu mübarek günü sizlerle birlikte yaşamanın mutluluğu içindeyiz. Huzurevimizi kuran, bu güzel mekâna geçmişten günümüze kadar hizmeti olan herkesten Allah razı olsun. Bu mekânda yaşayan ve bu mekânda hakka yürüyen tüm ana ve babalarımıza da yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Her biriniz bir cennet köşesisiniz. Burada gönüller saf, gönüller harbi, gönüller samimi, gönüller hasbi olacak. Bu bizim vicdani, insani ve Rabbime olan borcumuzdur. Burada çalışan arkadaşlarımıza da her zaman söylüyorum, ‘yaşlılarımızın kıyafetleri pırıl pırıl olacak, yedikleri yiyecekler birinci sınıf en kaliteli ürünlerden yapılacak’ diye… Huzur evimizde bir de güçlendirme çalışması yaparak Türkiye'nin en güzel, en mutlu huzurevini inşa edeceğiz. Huzurevine yaptığımız hizmetlerin karşılığını Rabbim bize misliyle veriyor, belediyemizi bereketlendiriyor. Sizin gönlünüz altın ve pırlantadan daha kıymetli, hepsinden daha büyük ebedi zenginliktir.”

“TEMİZLİK, MASKE VE MESAFE KURALLARINA RİAYET ETMELİYİZ”

Altınok, Keçiören Belediyesinin Kovid-19 salgınına yönelik birçok kurumdan hızlı davranarak huzurevinde önlem aldığını ve bu önlemlerin eksiksiz uygulandığını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Dünyanın birçok yerinde huzurevlerinde alınamayan önlemler nedeniyle birçok yaşlı hayatını kaybetti. Ama biz Keçiören Belediyesi olarak hızlı davrandık, diğer kurumlarımızdan da hızlı davrandık ve tedbirlerimizi aldık. Çok şükür, herhangi bir yaşlımızda vaka görülmedi. Bundan sonra görülmemesi için de temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etmeliyiz. Bu öyle bir mikrop ki Salgın tehdidi henüz geçmiş değil, hala devam ediyor. Aşı var ama aşı semptomları hafif geçirmemize yarıyor. Ekonomik, toplumsal ve psikolojik olarak yeni bir darboğaza girmemek için temkinli olmalıyız.”​

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21 Tem 2021 - 18:11 - Belediyeler

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