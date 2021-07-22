Koronavirüs Salgınıyla Mücadele'de Vaka Sayıları Bayram ‘Kurban’ı

Vaka sayısı 10 günde 2 kat arttı Uzmanlar, tedbirlerin ve aşının önemine dikkati çekiyor.

Yaklaşık 2 senedir dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Kısıtlamalar ve tedbirler yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Salgına karşı tek çare 'aşı' diyen uzman isimler, yeni bir dalganın yaşanmasından endişe ediyor. Çünkü yeni varyantlar en çok aşı yaptırmamış kişilere bulaşıyor, vakaların büyük çoğunluğu bu kişilerden oluşuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu Kurban Bayramı’nın tedbirlerle geçireceğimiz son bayram olabilmesi için temastan uzak durulması gerektiğini açıklamış, "Biraz daha özen bayram sevincimizi sürdürür, bayramdan sonrasını hasta geçirmemizi önler" uyarısında bulunmuştu.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 462 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 151 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 4 bin 946 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62,93, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 34,28 olarak gerçekleşti.

'AKSİ KISIR DÖNGÜ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan son koronavirüs sayılarını paylaşarak uyarılarda bulundu: "Bayram artan vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için son derece önemli. Aşı olup tedbirlere uyarak toplumsal bağışıklık sağlanırsa salgın biter. Aksi kısır döngü. Tedbirlere uyun, aşınızı olun."

Öte yandan aşılamanın da düşük olduğu illerde vaka sayıları da artışta. Uzmanlar, aşılamanın büyük avantaj sağlasa da önlem almaktan vazgeçilmemesi gerektiğini hatırlatıyor.

Tek doz aşının bile virüse karşı olumlu katkı sağlayacağını ama bunun yeterli olmayacağını belirtiyor. Tek veya çift doz aşılı diye gözetmeksizin kimsenin tedbiri elden bırakmamasına da vurgu yapılıyor. Sağlık Bakanlığı, vatandaşların 2. dozlarını 4 hafta sonra, BioNTech aşısı olanların ise 2. dozlarını ilk dozdan 3 hafta sonra olabileceğini açıklamıştı.

DELTA VARYANTI

Hızlı yayılmasıyla bilinen ve Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantı Türkiye’de de artış gösteriyor. Uzmanlar varyantın etkisini azaltmak için aşılamanın oldukça kritik olduğunun her defasında altını çiziyor.