22 Tem 2021 - 10:38- Gündem G: 22 Tem 2021 - 10:40

Bağıra Bağıra 4’üncü Dalga Geliyor, Maske ve Mesafe Kurallarına Uymak Şart

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Türkiye'de korona vakaları son günlerde artışa geçti. Maske ve mesafe kurallarına uymak büyük önem arz ederken, uzmanlar bu gidişle 4. dalganın sonbaharı beklemeden geleceğini belirtti.
Bağıra Bağıra 4’üncü Dalga Geliyor, Maske ve Mesafe Kurallarına Uymak Şart mask
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Türkiye'de korona vakaları son günlerde artışa geçti. Maske ve mesafe kurallarına uymak büyük önem arz ederken, uzmanlar bu gidişle 4. dalganın sonbaharı beklemeden geleceğini belirtti. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. İftihar Köksal, "4. dalga bağıra bağıra 'geliyorum' diyor" ifadelerine yer verdi.

Koronavirüs vaka sayıları yeniden artışa geçti. Son 24 saatte 8 bin 151 yeni vaka tespit edilirken 59 kişi hayatını kaybetti. Bu gelişme sonrasında uzmanlar 4. dalganın sonbaharı beklemeden ağustosta yaşanabileceğinin uyarısını yaptı.

MASKE VE MESAFE KURALLARINA UYMAK ŞART

Hürriyet'in haberine göre İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, vaka sayılarının geçtiğimiz haftaya kıyasla yüzde 30 arttığını haftaya 10 bine çıkacağını belirtti. Maske ve mesafe kurallarına uyulmadığını belirten Prof. Dr. Tükek, ağustosta vaka sayılarında 20 binli rakamların görülebileceğini ve 4. dalganın sonbaharı beklemeyeceği açıklamasını yaptı.

TATİL GÖRÜNTÜLERİ KORKUNÇ

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. İftihar Köksal ise bayramda tatil bölgelerinden gelen görüntüleri "Korkunç" olarak nitelerken "4. dalga bağıra bağıra 'Geliyorum' diyor" açıklamasını yaptı.

# 4’üncü dalga geliyor, MASKE VE MESAFE KURALLARINA UYMAK ŞART, TATİL GÖRÜNTÜLERİ KORKUNÇ

22 Tem 2021 - 10:38 - Gündem

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