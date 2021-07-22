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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’tan Engelli Güreşçiye Tebrik Telefonu

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul’da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Sinan Sadak’ı telefonla tebrik etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’tan Engelli Güreşçiye Tebrik Telefonu mask
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Sinan Sadak’ın Kurban Bayramı’nı kutlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, azmiyle altın madalyaya uzanan büyük başarılara imza atan Sinan Sadak’ın başarısının örnek olduğunu dile getirdi. 

Cizre’de dünyaya gelen ve henüz 9 yaşındayken kulak enfeksiyonu sonucu duyma yetisini kaybetmesine rağmen azmin önünde hiçbir engel bulunmadığını vurgulayan Bakan Yanık, engelli güreşçiye “Bunun en güzel örneklerinden birini gösterdiniz. Bizleri gururlandıran başarılarınızın devamını diliyorum. Ülkemize daha çok şampiyonluklar, büyük sevinçler yaşatacağınıza inanıyorum. Biz her zaman destekçiniz olacağız.” dedi.
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22 Tem 2021 - 14:46 - Gündem

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