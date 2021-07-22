Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’tan Engelli Güreşçiye Tebrik Telefonu

Sinan Sadak’ın Kurban Bayramı’nı kutlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, azmiyle altın madalyaya uzanan büyük başarılara imza atan Sinan Sadak’ın başarısının örnek olduğunu dile getirdi.
Cizre’de dünyaya gelen ve henüz 9 yaşındayken kulak enfeksiyonu sonucu duyma yetisini kaybetmesine rağmen azmin önünde hiçbir engel bulunmadığını vurgulayan Bakan Yanık, engelli güreşçiye “Bunun en güzel örneklerinden birini gösterdiniz. Bizleri gururlandıran başarılarınızın devamını diliyorum. Ülkemize daha çok şampiyonluklar, büyük sevinçler yaşatacağınıza inanıyorum. Biz her zaman destekçiniz olacağız.” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.