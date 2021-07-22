22 Tem 2021 - 15:43- Gündem G: 22 Tem 2021 - 15:44

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan Sel Felaketi Açıklaması

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Rize ve Artvin'de meydana gelen sel felaketlerinin ardından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yağış uyarısının yarın saat 24.00'e kadar devam ettiğini ve gerekli önlemlerin alındığını söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan Sel Felaketi Açıklaması mask
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Meteoroloji'nin dün yaptığı uyarının ardından Doğu Karadeniz'de etkili olan şiddetli yağış sel ve su baskınlarına neden oldu. Şiddetli yağıştan Rize ve Artvin etkilendi. Rize'nin Çamlıhemşin, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde yağış dolayısıyla bazı dereler taştı, farklı bölgelerdeki yamaçlarda kopmalar oldu.

Yetkililerden son duruma ilişkin bilgi alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir iş makinesine binerek su biriken sokak ve caddelerdeki durumu, ekiplerin çalışmalarını inceledi. Sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Soylu, can kaybı olmadığını, iki kişinin yaralandığını söyledi.

Yarın saat 24.00'e kadar kuvvetli yağış uyarısının devam ettiğini söyleyen Soylu, gerekli önlemlerin alındığını kaydetti. 

Soylu, "Arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Baraj patladı iddiası doğru değil. Gerekli tahliyeler yapılıyor" diye konuştu.
# Süleyman Soylu’dan Sel Açıklaması

22 Tem 2021 - 15:43 - Gündem

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