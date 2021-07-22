22 Tem 2021 - 17:32- Gündem G: 22 Tem 2021 - 17:33

Sedat Peker'in Koronavirüs'e Yakalandığı Ortaya Çıktı

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Sansasyonel videolarıyla gündeme oturan Sedat Peker'in Koronavirüs'e yakalandığı ortaya çıktı.
Sedat Peker'in Koronavirüs'e Yakalandığı Ortaya Çıktı mask
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Günlerdir sessizliğe bürünen organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in koronavirüse yakalandığı iddia edilmiş ve Peker'in danışmanlığını yaptığı söylenen Emre Olur "Acil şifalar" paylaşımıyla söz konusu iddiaların doğru olduğunu güçlendirmişti. Uzun süren sessizliğini bugün attığı tweet'lerle bozan Sedat Peker, aile üyeleriyle birlikte koronavirüse yakalandığını ve hastalığının ağır geçtiğini ifade etti.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 18 Temmuz'dan bu yana sosyal medya hesaplarından herhangi bir paylaşım yapmaması merak konusu olmuş ve sessizliğiyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Bu iddialar arasında Peker'in tüm ailesiyle birlikte koronavirüse yakalandığı iddiası da yer almıştı.

"ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM"

Peker'e yakınlığıyla bilinen ve basın danışmanı olduğu iddia edilen Emre Olur, Twitter hesabı üzerinden konuyla ilgili bir paylaşımda bulunmuş ve "Değerli büyüğüm, size ve ailenize acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullanarak iddiaların doğru olduğunu güçlendirmişti. Suç örgütü lideri Sedat Peker iddiaları doğruladı: Tüm aile koronavirüse yakalandık, hastalığım ağır geçiyor

Uzun süren sessizliğini bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamayla bozan suç örgütü lideri Sedat Peker, ailesiyle birlikte koronavirüse yakalandığı iddialarını doğruladı ve hastalığının ağır geçtiğini söyledi.

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22 Tem 2021 - 17:32 - Gündem

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