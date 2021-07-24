Dışişleri’nden BM’ye Maraş tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı, BM Güvenlik Konseyi’ni, Rum-Yunan ikilisinin yanıltıcı propagandasından kurtulmaya, ayrıca KKTC’nin, Maraş konusunda hukuka uygun olarak attığı adımlarını desteklemeye davet etti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Maraş açılımı ile ilgili açıklama geldi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 20 Temmuz 2021 tarihinde açıklanan, Maraş açılımının ikinci aşaması hakkında BM Güvenlik Konseyi tarafından yapılan Başkanlık Açıklaması ile çeşitli ülkelerin yaptıkları, Ada’daki gerçeklerle bağdaşmayan ve asılsız iddialara dayanan açıklamaları tümüyle reddediklerini ve bunlara ilişkin KKTC’nin verdiği cevapları tamamıyla paylaştıklarını kaydetti.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi açıklaması ile çeşitli ülkelerin, Ada’daki gerçeklerle bağdaşmayan, asılsız iddialara dayanan açıklamalarını tümüyle reddediyoruz" denildi. Açıklamada, KKTC makamlarınca Maraş açılımı kapsamında alınan tüm kararların mülkiyet haklarına saygı çerçevesinde olduğunun altı çizildi, uluslararası hukukla tamamen uyum içerisinde olduğu belirtildi.

Dışişleri'nin açıklamasında, "İddia edildiğinin aksine, BM Güvenlik Konseyi kararlarının ihlal edilmesi söz konusu değildir" denildi. Maraş'ta mağduriyet oluşmayacağına da vurgu yapılan açıklamada, "Herkesin yararına olacak şekilde, mevcut mağduriyetler giderilecektir" ifadeleri kullanıldı.