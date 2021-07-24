24 Tem 2021 - 13:25- Gündem G: 24 Tem 2021 - 13:26

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan ‘Yüz Yüze Eğitim’ Açıklaması

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milyonların cevabını beklediği yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan ‘Yüz Yüze Eğitim’ Açıklaması mask
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Delta varyatının kabus yarattığı yeni tip Koronavirüs gölgesinde kısıtlamaların da kalkmasıyla birlikte Türkiye'de toplu halde yapılan tatiller ve sonucunda vakaların sayısının artması korkutmaya devam ediyor.

Sürecin sonunda 'yeniden kısıtlama' tedbirlerinin konuşulduğu ülkede eğitim durumu da velileri tedirgin ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Etkinliklerimiz yaz boyu telafi kapsamında devam ediyor. Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme eylül ayında başlayacağız inşallah. Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir" dedi. 
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24 Tem 2021 - 13:25 - Gündem

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