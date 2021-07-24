Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan ‘Yüz Yüze Eğitim’ Açıklaması

Delta varyatının kabus yarattığı yeni tip Koronavirüs gölgesinde kısıtlamaların da kalkmasıyla birlikte Türkiye'de toplu halde yapılan tatiller ve sonucunda vakaların sayısının artması korkutmaya devam ediyor.
Sürecin sonunda 'yeniden kısıtlama' tedbirlerinin konuşulduğu ülkede eğitim durumu da velileri tedirgin ediyor.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Etkinliklerimiz yaz boyu telafi kapsamında devam ediyor. Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme eylül ayında başlayacağız inşallah. Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir" dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.