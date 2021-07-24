Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Ayasofya Camii Yıl Dönümüne İlişkin Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının yıl dönümüne ilişkin açıklama yaptı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan #AyasofyanınDirilişi bir kez daha hayırlı olsun. Bizlere bu günleri gösteren Rabbimize hamdolsun… İnşallah bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak…" ifadelerini kullandı.