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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Ayasofya Camii Yıl Dönümüne İlişkin Mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan #AyasofyanınDirilişi bir kez daha hayırlı olsun" açıklaması yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Ayasofya Camii Yıl Dönümüne İlişkin Mesajı mask
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının yıl dönümüne ilişkin açıklama yaptı. 

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan #AyasofyanınDirilişi bir kez daha hayırlı olsun. Bizlere bu günleri gösteren Rabbimize hamdolsun… İnşallah bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak…" ifadelerini kullandı. 
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24 Tem 2021 - 15:44 - Gündem

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