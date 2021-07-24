İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun’dan Yıl Dönümü Mesajı

Geride bıraktığımız Kurban Bayramı'nın peşinden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın kuruluşunun 3'üncü yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını bildiren Prof. Dr. Fahrettin Altun ayrıca Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin "aziz bir kitap gibi" yeniden açılışının birinci seneidevriyesi olmasının, sevinç ve heyecanlarını katladığını aktardı.

Başkanlık olarak ilk günden bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bütün imkanlarıyla iletişim seferberliği yürüttüklerini açıklayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Milli çıkarlarımız doğrultusunda oluşturduğumuz ve uyguladığımız kamusal iletişim stratejisiyle, ulusal ve uluslararası boyutta ülkemizin saygınlığını koruyup, yükseltecek faaliyetler gerçekleştiriyoruz" ifadelerine yer verdi.