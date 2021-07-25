25 Tem 2021 - 13:24- Gündem G: 25 Tem 2021 - 13:25

Kamu işçilerinin gözü yeni zam teklifinde! En Az 4 bin 800 TL beklentisi....

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Kamudaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren sözleşme görüşmelerinde, hükümetin, yeni zam teklifini bu hafta sunması bekleniyor.
Kamu işçilerinin gözü yeni zam teklifinde! En Az 4 bin 800 TL beklentisi.... mask
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Kamudaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren sözleşme görüşmelerinde, hükümetin, yeni zam teklifini bu hafta sunması bekleniyor. Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, il özel idareleri, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüyle ilgili 31 Mayıs'ta başlayan süreç devam ediyor.

Önceki dönemlerden farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Türk-İş ve Hak-İş, en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebinde bulunmuştu.

Bu teklif üzerine 8 Temmuz'da hükümet, işçilere brüt ücreti 3577-3750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3750-4000 lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı teklif etti.

Hükümetin teklifini düşük bulan Türk-İş ve Hak-İş, taleplerinin karşılanacağı yeni bir teklifi beklemeye başladı. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ara verilen zam pazarlığında, hükümetin, yeni zam teklifini bu hafta sunması bekleniyor.

25 Tem 2021 - 13:24 - Gündem

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