25 Tem 2021 - 13:27- Gündem G: 25 Tem 2021 - 13:28

Şehitlerin kanı yerde kalmadı!

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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askeri şehit eden teröristlere karşılık verildiğini ve ilk belirlemelere göre en az 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Şehitlerin kanı yerde kalmadı! mask
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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askeri şehit eden teröristlere karşılık verildiğini ve ilk belirlemelere göre en az 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Fırat Kalkanı bölgesindeki bir kirpi aracına teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı olayda şehitlerin kanları yerde kalmadı. Hain saldırı sonrası terör hedefleri ateş altına alındı. Milli Savunma Bakanlığı, yapılan etkili atışlar sonucu terör mevzileri yerle bir edildiğini ve ilk belirlemelere göre en az 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bölgede operasyon ve atışlar devam ediyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Şehit askerlerin naaşı Gaziantep’ten memleketlerine uğurlandı

Gaziantep'teki uğurlama törenine; Gaziantep Valisi Davut Gül, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, İl Jandarma Komutanı Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve diğer protokol üyeleri ile şehidin silah arkadaşları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması, şehitlerin öz geçmişinin okunması ve İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından okunan duanın ardından Güney'in cenazesi Ordu'ya, Arslan'ın cenazesi ise Samsun'a gönderilmek üzere askeri uçağa alındı.

25 Tem 2021 - 13:27 - Gündem

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