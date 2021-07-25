UNESCO’dan Ayasofya ve Kariye uyarısı!

Dünya Mirası Komitesi, geçen yıl camiye çevrilen Ayasofya ve Kariye'de yapılan değişiklikleri bildirmesi için Türkiye'ye 1 Şubat'a kadar süre verdi. Korunmayan varlıkların miras listesinden çıkarılma riski bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ne (UNESCO) bağlı Dünya Mirası Komitesi, Ayasofya ve Kariye'de yapılan değişikliklerle ilgili Türkiye'den rapor istedi.Türkiye, 1985 yılından beri Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Ayasofya'yı ve hemen ardından Kariye'yi geçen yıl camiye çevirmişti. Her iki kültürel varlık da camiye çevirme kararı öncesinde müze statüsündeydi.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Dünya Mirası Komitesi, Türkiye'nin Ayasofya ve Kariye'de yapılan değişikliklerle ilgili güncellenmiş rapor sunması için 1 Şubat 2022 tarihine kadar süre tanıdı. Ayasofya'nın camiye çevrilmesinin etkileri konusunda "derin endişe" duyduğunu belirten Komite, Türkiye'nin Ayasofya ve Kariye müzelerinin statüsünü değiştirme niyeti hakkında Komite'ye bilgi vermemesi ve diyalog kurmamasından derin üzüntü duyduğunu da ifade etti.

Çin'de düzenlenen yıllık toplantısında Dünya Mirası listesini gözden geçiren Komite, Ayasofya ve Kariye'deki değişikliklerin, bu varlıkların Üstün Evrensel Değeri üzerinde potansiyel etkileri olabileceği uyarısı yaparak Türkiye'yi bu varlıklar üzerinde önemli değişiklikler yapmadan önce uluslararası diyalog ve işbirliğine çağırdı.