25 Tem 2021 - 17:21- Gündem G: 25 Tem 2021 - 17:22

Avrupa’da hava kalitesi en iyi10 şehir açıklandı

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İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, Avrupa’daki hava kalitesi en yüksek 10 şehir açıklandı. Hava kirliliğine yol açan ince partikül madde seviyelerinin incelendiği araştırmada, Finlandiya'nın Muonio şehri hava kalitesi en yüksek kenti oldu. Corona virüs pandemisi nedeniyle yaşanan kısıtlamalar sonrasında şehirlerdeki karbon salınımı miktarı azalırken İngiltere merkezli bir şirket, kıta Avrupa’sının en temiz havaya sahip şehirlerini açıkladı. Hava kirliliğine yol açan ince partikülle
Avrupa’da hava kalitesi en iyi10 şehir açıklandı mask
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İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, Avrupa’daki hava kalitesi en yüksek 10 şehir açıklandı. Hava kirliliğine yol açan ince partikül madde seviyelerinin incelendiği araştırmada, Finlandiya'nın Muonio şehri hava kalitesi en yüksek kenti oldu.

Corona virüs pandemisi nedeniyle yaşanan kısıtlamalar sonrasında şehirlerdeki karbon salınımı miktarı azalırken İngiltere merkezli bir şirket, kıta Avrupa’sının en temiz havaya sahip şehirlerini açıkladı.

Hava kirliliğine yol açan ince partiküllerin incelendiği çalışmada, Finlandiya'nın Muonio şehri hava kalitesi en yüksek kent olurken, listede Güney Avrupa’dan hiçbir ülke yer almadı.

İşte Avrupa’da hava kalitesi en yüksek 10 şehir:

1 - MUONİO, FİNLANDİYA

2- BODO, NORVEÇ

3- VİELSALM, BELÇİKA

4- FUNDAO, PORTEKİZ

Avrupa'da hava kalitesi en yüksek 10 şehir açıklandı - 6
5- CRİEFF, İSKOÇYA 

6- UMEA, İSVEÇ

7- ALMERİA, İSPANYA

Avrupa'da hava kalitesi en yüksek 10 şehir açıklandı - 9
8- NEUCHÂTEL, İSVİÇRE

9- CORTE, KORSİKA, FRANSA

10- SAKİAİ, LİTVANYA

# Dünya Hava kirliliği sıralaması 2021, Hava kirliliği kaç olmalı?, Hava kalitesi neye göre belirlenir?

25 Tem 2021 - 17:21 - Gündem

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