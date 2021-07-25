Avrupa’da hava kalitesi en iyi10 şehir açıklandı

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, Avrupa’daki hava kalitesi en yüksek 10 şehir açıklandı. Hava kirliliğine yol açan ince partikül madde seviyelerinin incelendiği araştırmada, Finlandiya'nın Muonio şehri hava kalitesi en yüksek kenti oldu.
Corona virüs pandemisi nedeniyle yaşanan kısıtlamalar sonrasında şehirlerdeki karbon salınımı miktarı azalırken İngiltere merkezli bir şirket, kıta Avrupa’sının en temiz havaya sahip şehirlerini açıkladı.
Hava kirliliğine yol açan ince partiküllerin incelendiği çalışmada, Finlandiya'nın Muonio şehri hava kalitesi en yüksek kent olurken, listede Güney Avrupa’dan hiçbir ülke yer almadı.
İşte Avrupa’da hava kalitesi en yüksek 10 şehir:
1 - MUONİO, FİNLANDİYA
2- BODO, NORVEÇ
3- VİELSALM, BELÇİKA
4- FUNDAO, PORTEKİZ5- CRİEFF, İSKOÇYA
6- UMEA, İSVEÇ
7- ALMERİA, İSPANYA8- NEUCHÂTEL, İSVİÇRE
9- CORTE, KORSİKA, FRANSA
10- SAKİAİ, LİTVANYA
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.