25 Tem 2021 - 17:21- Gündem

Avrupa’da hava kalitesi en iyi10 şehir açıklandı

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, Avrupa’daki hava kalitesi en yüksek 10 şehir açıklandı. Hava kirliliğine yol açan ince partikül madde seviyelerinin incelendiği araştırmada, Finlandiya'nın Muonio şehri hava kalitesi en yüksek kenti oldu. Corona virüs pandemisi nedeniyle yaşanan kısıtlamalar sonrasında şehirlerdeki karbon salınımı miktarı azalırken İngiltere merkezli bir şirket, kıta Avrupa’sının en temiz havaya sahip şehirlerini açıkladı. Hava kirliliğine yol açan ince partikülle