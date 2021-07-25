Koronavirüsten kurtulanlar bu kabusu yaşıyor!

Hindistan 45 binden fazla insana kara mantar bulaştığı açıklandı. Göz kaybına sebep olan hastalık Hindistan'ın yanı sıra Afganistan ve Mısır'da da görüldü. Koronavirüs sebebiyle bağışıklığı düşen kişilerde görülen kara mantarda ölüm oranı ise yüzde 50 seviyesinde.

Dünyada koronavirüse karşı aşılama çalışması sürerken virüs, mutasyona uğrayarek yeni varyantlarla yayılmaya devam ediyor. Uluslararası kamuoyunu endişelendiren yeni bir salgın ise kara mantar (mukormikoza).

Yüzde oluşan kara mantar lekelerine, görme kaybına ve ölüme sebep olan hastalıktan kurtulmak için birçok hastanın gözü bile alınabiliyor. Resmi verilere göre Hindistan’ın yanı sıra Nepal, Afganistan, Mısır ve Umman’da da bu hastalık görüldü. Hastalık her geçen gün etkisini arttırıyor.

ÖLDÜRÜCÜLÜĞÜ YÜZDE 50

Koronavirüs salgınının merkez üslerinden biri haline gelen Hindistan’da Covid-19’dan kurtulanlar kara mantar (mukormikoza) hastalığıyla mücadele ediyor. Ülke genelinde 45 binden fazla insana bulaşan kara mantarla mücadele edenlerin yüzde 85’inin Covid-19’u atlatan kişiler olduğu belirtildi.

Bir ciğer enfeksiyonu olan kara mantar hastalığından 4 bin 300 kişinin öldüğü de belirtildi. Kara mantar felaketiyle boğuşan Hindistan’da yaşananları aktaran ABD merkezli medya kuruluşu CNN, koronavirüs sebebiyle bağışıklığı düşen kişilerde görülen kara mantar hastalığının ölüm oranının yüzde 50 seviyesinde olduğunu açıkladı.

"EN KÖTÜSÜ COVİD-19 SANIYORDUM…"

Özellikle şeker hastalarının bu hastalığa yakalanma riskinin yüksek olduğu belirtilirken CNN’e konuşan Srinivas isimli bir adam yaşadıklarını anlattı. Soyadını söyleyemeyen adam, “Covid-19’u atlattıktan sonra rahatladım. En kötüsünün Covid-19 olduğunu düşündüm. Fakat sonra sol gözüme bir ağrı girdi. Gözümü bile açamadım, acı çok yüksekti. Daha sonraki günlerde gözümden ve burnumdan kan akmaya başladı. Hastaneye gittim ve enfekte olmuş dokuları ve parçaları aldılar” dedi.