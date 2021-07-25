25 Tem 2021 - 17:29- Gündem G: 25 Tem 2021 - 17:30

Vatikan ilk kez mal varlığını açıkladı

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Hristiyan Katolik dünyasının merkezi Vatikan, tarihinde ilk kez sahip olduğu mülklerini açıkladı. 50 sayfayı aşan belgelerde, Vatikan'ın İtalya'da 4 bin 51 ve yurtdışında yaklaşık bin 120 mülkü olduğunu gösterdi.

Vatikan ilk kez mal varlığını açıkladı mask
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Hristiyan Katolik dünyasının merkezi Vatikan, tarihinde ilk kez sahip olduğu mülklerini açıkladı. 50 sayfayı aşan belgelerde, Vatikan'ın İtalya'da 4 bin 51 ve yurtdışında yaklaşık bin 120 mülkü olduğunu gösterdi.

Vatikan, geçtiğimiz günlerde İtalyan işadamları tarafından Londra'da lüks bir bina satın almak için bir finansman olayına karışan başta Kardinal Angelo Becciu ile birlikte 10 kişiyi ceza mahkemesine sevk ettiğini duyurmuştu.

Mahkeme öncesi Vatikan, tarihinde ilk kez sahip olduğu mal varlıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada, Vatikan’a ait olarak İtalya'da 4 bin 51, Londra, Paris, Cenevre ve Lozan'da ise yaklaşık bin 120 mülk olduğu aktarıldı.

50 sayfayı aşan belgelerde, İtalya'daki mülklerinin yaklaşık 14'ünün piyasa değerinde kiraya verildiği, diğerlerinin ise Kilise çalışanlarına indirimli fiyatlardan kiralandığı belirtildi. Mülklerin yüzde 40'ı ise okul, manastır ve hastane gibi kurumsal yapılardan oluşuyor.

25 Tem 2021 - 17:29 - Gündem

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