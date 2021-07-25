Korkutan Artış sürüyor! Son 24 saatte 14 bin 230 yeni vaka…

Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 837 COVID-19 testi yapıldı, 14 bin 230 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 223 bin 837 COVID-19 testi yapıldı, 14 bin 230 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti.