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Korkutan Artış sürüyor! Son 24 saatte 14 bin 230 yeni vaka…

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Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 837 COVID-19 testi yapıldı, 14 bin 230 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti.

Korkutan Artış sürüyor! Son 24 saatte 14 bin 230 yeni vaka… mask
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Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 837 COVID-19 testi yapıldı, 14 bin 230 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 223 bin 837 COVID-19 testi yapıldı, 14 bin 230 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti.
# vaka sayısı, koronavirüs, korkutan tablo

25 Tem 2021 - 21:33 - Gündem

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