25 Tem 2021 - 21:42- Gündem G: 25 Tem 2021 - 21:44

Salda’da sular 50 metre çekildi!! İşte Salda Gölü'nün son hali

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Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nün bazı yerlerinde sular 50 metre çekildi. Suya girenler nedeniyle sahildeki hidromanyezit stromatolitlerin oluşumu bozularak balçık oluştu.

Salda’da sular 50 metre çekildi!! İşte Salda Gölü'nün son hali mask
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Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nün bazı yerlerinde sular 50 metre çekildi. Suya girenler nedeniyle sahildeki hidromanyezit stromatolitlerin oluşumu bozularak balçık oluştu. Bayram tatilinde binlerce ziyaretçinin akınına uğrayan son durumu hakkında, Salda Gölü Koruma Derneği açıklamada bulundu.

Salda Gölü Koruma Derneği’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Salda Gölü can derdinde, Yetkililer para derdinde. Salda Gölünde bazı yerlerde su 50 metre çekildi. Suya girenler nedeniyle kenardaki hidromanyezit stromatolitlerin oluşumu bozularak balçık oluşmakta. #Saldayadokunma #SaldaDünyaMirasıdır Salda Gölü için tam koruma istiyoruz!" ifadelerine yer verildi.

Salda Gölü Koruma Derneği'nin açıklamalarına, Yeryüzü Ekoloji Kolektifi de "Salda piknik alanı değildir, tam koruma altına alınmalıdır" paylaşımıyla destek verdi.
# salda gölü, Salda Gölü'nün son hali

25 Tem 2021 - 21:42 - Gündem

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