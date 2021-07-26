Pursaklar’da Aracısız ve Komisyonsuz Köylü Pazarı Yeniden Hizmette

Pandemi nedeni ile köylülerin uzun bir aranın ardından normalleşme dönemi ile birlikte kendilerine ayrılan pazar yerlerinde tezgâhlarını tekrardan açarak kendi ürettikleri ürünleri, vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Doğal ürünlere kolaylıkla ulaşılmasını sağlayan Köylü Pazarları tüketicilerin de uğrak noktalarından biri haline geliyor.

Pursaklar'da üreticilerin bahçelerinde, tarlalarında yetiştirdikleri meyve ve sebzeleri aracısız, komisyonsuz bir şekilde doğrudan tüketiciye sunduğu köylü pazarları, fiyatların semt pazarlarına oranla daha ucuz olması dolayısıyla ilgi görüyor.

Gerek satıcıların gerekse müşterilerin ihtiyaçları için her türlü tedbirin alındığı Köylü Pazarında, ilçe sakinlerinin doğal ve organik ürünlere kolay ulaşımına da imkân sağlanıyor.

‘‘Normalleşme dönemi ile birlikte köylü pazarımız yeniden ilçe sakinlerimizin hizmetine açıldı’’

Köylü Pazarı sayesinde hem üreticinin kazandığını hem de vatandaşların daha sağlıklı ürünler tükettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Normalleşme dönemi ile birlikte köylü pazarımız yeniden ilçe sakinlerimizin hizmetine açıldı. Köylü Pazarında üreticilerimiz aracısız olarak ürünlerini hemşehrilerimize direk ulaştırma imkânı buluyor. Köylülerimizin bin bir emekle ürettiği, sağlıklı ve organik ürünler bu pazarımızda değer kazanıyor. Hem köylülerimize gelir kapısı sağlamak hem de vatandaşlarımızı yerli ve doğal ürünlerle buluşturmak için çalışıyoruz. Bizler de üreticiye olan katkımızı her fırsatta sunacağız’’ dedi.

Köylü Pazarı; Salı ve Cuma günleri, Saray Kapalı Pazar Alanı ve Salı Kapalı Pazar Alanında, Pursaklar halkına hizmet vermeye devam edecek.