26 Tem 2021 - 12:04- Gündem G: 26 Tem 2021 - 12:05

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)’ten PKK’ya Ağır Darbe!

ABONE OL Google News Sayfamız

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın sözde Hakurk Lojistik alan sorumlusu "Serdar Pir Avesta"kod adlı terörist Hakan Ateş'i etkisiz hale getirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)’ten PKK’ya Ağır Darbe! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Hakurk bölgesinde “yerel casus ağı” ve “birbirinden habersiz istihbarat şebekeleri” kullanan MİT, Muroş başta sözde örgüt liderlerinin çok güvendiği Hakurk lojistik sorumlusu Serdar pir Aveste kod Hakan Ateş'i etkisiz hale getirdi.

Haziran 2015 ayından bu yana Kuzey Irak’ta faaliyet gösteren Hakan Ateş, PKK’nın yurtiçindeki aparatlarından YDG-H içerisinde aktif şekilde görev alıyordu. Geçmiş dönemde örgütün yurtiçinde yürüttüğü eylem ve katılım faaliyetlerini bizzat organize ediyordu.
# Milli İstihbarat Teşkilatı, MİT, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Hakurk bölgesi

26 Tem 2021 - 12:04 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Salda’da sular 50 metre çekildi!! İşte Salda Gölü'nün son hali mask
Salda’da sular 50 metre çekildi!! İşte Salda Gölü'nün son hali
Vatikan ilk kez mal varlığını açıkladı mask
Vatikan ilk kez mal varlığını açıkladı
Avrupa’da hava kalitesi en iyi10 şehir açıklandı mask
Avrupa’da hava kalitesi en iyi10 şehir açıklandı
UNESCO’dan Ayasofya ve Kariye uyarısı! mask
UNESCO’dan Ayasofya ve Kariye uyarısı!
İstanbul'da denize girmek yasak mı? Şile’de denize girmek bugün de yasak! Nerelerde yasak var? mask
İstanbul'da denize girmek yasak mı? Şile’de denize girmek bugün de yasak! Nerelerde yasak var?
Plastik poşetler için yeni kurallar getiriliyor mask
Plastik poşetler için yeni kurallar getiriliyor
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status