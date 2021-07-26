Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)’ten PKK’ya Ağır Darbe!

Hakurk bölgesinde “yerel casus ağı” ve “birbirinden habersiz istihbarat şebekeleri” kullanan MİT, Muroş başta sözde örgüt liderlerinin çok güvendiği Hakurk lojistik sorumlusu Serdar pir Aveste kod Hakan Ateş'i etkisiz hale getirdi.
Haziran 2015 ayından bu yana Kuzey Irak’ta faaliyet gösteren Hakan Ateş, PKK’nın yurtiçindeki aparatlarından YDG-H içerisinde aktif şekilde görev alıyordu. Geçmiş dönemde örgütün yurtiçinde yürüttüğü eylem ve katılım faaliyetlerini bizzat organize ediyordu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.