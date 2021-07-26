Ankara’da Pedallar Gölbaşı’nda Çevrilecek

Ankara'da Taşpınar Mahallesi Koşu ve Bisiklet Yolu Rekreasyon alanında çalışmaların başladığını söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “1.Etap Bisiklet Yolu Projesi’nin tamamlanmasıyla birlikte toplamda 13 bin metrekare alan üzerine hayata geçecek olan Taşpınar Bisiklet Yolu projesinin yapım çalışmalarına başladıklarını açıkladı. Projenin 6 bin 500 metrekaresi yeşil alan 5 bin 500 metrekaresi ise yapısal alandan oluştuğunu kaydeden Başkan Şimşek, "650 metre bisiklet yolu, 650 metre koşu yolu yolundan oluşacak projemiz sayesinde vatandaşlarımız sosyal aktivitelerini rahatlıkla yapabilecek, şehrin gürültüsünden uzakta doğa ile iç içe bisiklet sürebilecekler. Bu kapsamda projelerimizde çalışmalarımızda devam edecek" dedi.

"BİSİKLET KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"

Bisiklet ve çevre dostu ilkesi ile hareket ettiklerini söyleyen Başkan Şimşek, amaçlarının Gölbaşı'nda bisiklet kültürünün her geçen gün arttırılması olduğunu belirterek, "Şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve çevreci bir ulaşım ağı oluşturabilmek için bisiklet yolu ağlarımızı genişleteceğiz. Bu kapsamda bisikleti olmayan vatandaşlarımıza hizmet edebilmek adına hayata geçirmiş olduğumuz, Akıllı Bisiklet Projesi sistemimiz de vatandaşlarımız tarafından çok güzel tepkiler aldı. Atatürk Sahil Park ve Vilayetler Evi’ne kurmuş olduğumuz sistem ile kiralama yapabiliyor vatandaşlarımız. Gelin hep birlikte Gölbaşı’nda bisiklete binelim" diye konuştu.