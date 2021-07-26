Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Afet Bölgesi İlan Ediyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de etkili olan yağışın ardından yaşanan sel felaketiyle ilgili açıklama yaptı. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rize, Artvin ve Düzce illerimizde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz. Emek veren ilgili tüm kurumlarımıza, tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Erdoğan, bu bölgelerin AFAD tarafından Afet Bölgesi ilan edileceğini belirtti. Bu bölgelerde esnafa yönelik SGK prim ödemesi ve esnaf kredisi geri ödemesi ertelenecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.