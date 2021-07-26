26 Tem 2021 - 17:14- Gündem G: 26 Tem 2021 - 17:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Afet Bölgesi İlan Ediyoruz”

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, selden etkilenen bölgelerin AFAD tarafından Afet Bölgesi ilan edileceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Afet Bölgesi İlan Ediyoruz” mask
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de etkili olan yağışın ardından yaşanan sel felaketiyle ilgili açıklama yaptı. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rize, Artvin ve Düzce illerimizde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz. Emek veren ilgili tüm kurumlarımıza, tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Erdoğan, bu bölgelerin AFAD tarafından Afet Bölgesi ilan edileceğini belirtti. Bu bölgelerde esnafa yönelik SGK prim ödemesi ve esnaf kredisi geri ödemesi ertelenecek.
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26 Tem 2021 - 17:14 - Gündem

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