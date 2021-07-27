Çim Hokeyi Yıldızları Pursaklar’da Yükseliyor

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, çocuklara ve gençlere yönelik, spor ve sanat aktiviteleri oluşturmak adına önemli yatırımlara imza atarken fırsat buldukça da çocuk ve gençlerle tesislerde bir araya gelerek, gelişim düzeylerini takip ederken onlarla keyifli zamanda geçiriyor.

Pursaklar Belediyesi çok amaçlı spor sahasında öğrencilerin çim hokeyi çalışmalarını takip eden Başkan Çetin, çocukların oyununa dâhil olarak çekişmeli bir mücadeleye dönüşen antrenman çalışmaları, renkli görüntülere sahne olan oldu.

‘‘Gençlerimizle vakit geçirmek ve spor yapmak bize enerji veriyor’’

Tüm gençleri spor yapmaya davet eden Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Geleceğin yıldız sporcuları ile keyifli dakikalar geçirdik. Onlarla vakit geçirmek ve spor yapmak bize enerji veriyor. Gençlerimizin ve çocuklarımızın sporla iç içe bir hayat sürmesinin önem veriyoruz. Buna yönelik yapmış olduğumuz spor tesislerimizin yanı sıra Pursaklar Belediye Spor Kulübümüzün aracılığıyla çocuklarımızın profesyonel eğitim almalarına ve ülke sporuna hizmet vermelerine olanak sağlıyoruz. İlçemizin güzide gençlerinin evde bilgisayar, televizyon başında vakit harcamaları yerine Pursaklar’a kazandırmış olduğumuz spor alanlarından faydalanmaya davet ediyorum’’ dedi.