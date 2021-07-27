27 Tem 2021 - 14:31- Belediyeler G: 27 Tem 2021 - 14:32

Keçiören Tepebaşı Kurs Merkezi’nde Ön Kayıtlar Başladı

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Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Tepebaşı Kurs Merkezi, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öğrencileri için ön kayıt almaya başladı.

Keçiören Tepebaşı Kurs Merkezi’nde Ön Kayıtlar Başladı mask
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Keçiören Belediyesi Tepebaşı Kurs Merkezi’nde YKS ve LGS kurs kayıtlarının başladığını duyuran Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören’e hizmetkâr olduğumuz 1994 yılından bugüne kadar eğitime destek konusunda hep elimizi taşın altına koyduk ve geleceğimiz olan gençlerimizin eğitimlerine katkı sağladık. Sınava hazırlanan YKS ve LGS öğrencilerimiz yeni eğitim öğretim yılı için Tepebaşı Kurs Merkezimize kayıtlarını yaptırabilirler.” dedi.

Ön kayıt işlemleri LGS öğrencileri 30 Temmuz, YKS öğrencileri için ise 6 Ağustos’ta sona erecek.

“EĞİTİME ENGEL YOK”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, kurs merkezindeki öğrenci kapasitesini artırdıklarını ve daha fazla öğrenciye eğitim vermek için buranın fiziki koşullarını revize ettiklerini belirtti. Pandeminin Tepebaşı Kurs Merkezi’ndeki eğitimler için engel teşkil etmediğinin de altını çizen Altınok, “Her şeyin temelinde eğitim var. Eğitim konusunda sorunlarını çözemeyen milletler muvaffak olamazlar. Biz de gençlerimize hizmet veren kurs merkezimizdeki eğitimlerimizi koronavirüs tedbirlerini ve Milli Eğitim Bakanlığımızın aldığı kararları uygulayarak gerek yüz yüze gerekse online olarak sürdürdük. Öğrenci ve velilerimizin fedakârca yaklaşımı, kurs merkezimizde görev yapan öğretmenlerimizin gayretleri ile pandeminin Keçiören’de eğitime engel olmadığını yaşadık ve gördük.” değerlendirmesinde bulundu.​
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27 Tem 2021 - 14:31 - Belediyeler

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