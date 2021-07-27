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Canlı Müzik ve Eğlence Sektörü Derneği (TESDER)’den ‘Aşı Mecburiyeti’ Çağrısı

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Canlı Müzik ve Eğlence Sektörü Derneği (TESDER) aşı mecburiyeti ile ilgili açıklama yaptı.
Canlı Müzik ve Eğlence Sektörü Derneği (TESDER)’den ‘Aşı Mecburiyeti’ Çağrısı mask
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Canlı Müzik ve Eğlence Sektörü Derneği (TESDER), pandeminin başladığı ilk günden itibaren toplumsal sağlığımızın faydasına alınan tüm kararlara harfiyen uyan, son bir buçuk yıllık süreçte uygulanan kısıtlamalarda işini en az yapma imkanı bularak maddi ve manevi anlamda ağır zarar gören müzik ve eğlence sektörünün temsilcisi olarak, yaklaşan sonbahar ve kış mevsimi için ciddi endişeleri olduğunu kaydetti.

Geride kalan dönemde, sektör için uygulanan yasakların insanların bir araya toplandığı otel, AVM, restoran gibi mekanlarda, nikah, açılış, kongre vb etkinliklerde eşdeğer bir şekilde uygulanmadığı için kayda değer bir sonuca maalesef ulaşılamadığını kaydeden dernek şu ifadeleri kullandı: "Aşı yaptırmanın toplumsal halk sağlığının bir gerekliliği olduğu bilincinin ise henüz yeterince kabul görmediği aşı yaptırmaya karşı olanların rakamsal istatistikleri ile tescillendi.

Vaka ve vefat sayılarındaki artışlara bakıldığında gelecek günler için yeni tedbirlerin alınacağı aşikar. Bu noktada pandemiyi önlemekteki en güçlü silah olan aşının kapalı mekanlarda ve kapalı mekanlarda gerçekleştirilecek tüm etkinliklerinde zorunlu kılınmasını doğru buluyor, destekliyor ve öneriyoruz. Aşı mecburiyetinin sadece müzik ve eğlence sektörü için değil; turizmden yeme içme sektörüne, perakendeden her düzeyde organize edilen tanıtım ve açılışlara kadar sosyal birlikteliğin gerçekleştiği her alanda acilen uygulamaya geçmesi önerimizi devlet yetkililerimiz başta olmak üzere kamuoyunun dikkatine sunarız."

# Canlı Müzik ve Eğlence Sektörü Derneği, TESDER, Aşı Mecburiyeti, Aşı Mecburiyeti çağrısı

27 Tem 2021 - 17:10 - Gündem

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